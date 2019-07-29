جندي أفغاني يقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

قتل جندي أفغاني جنديين أميركيين في ​أفغانستان​، بحسب مسؤولين أميركيين.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين قولهم إن "الجندي أطلق النار على الجنديين الأميركيين الإثنين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الأسباب.

من جهتها، أكدت ​القيادة​ المركزية الأميركية مقتل جنديين أميركيين، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأوضحت في بيان أنها "تتحفظ على نشر أي معلومات إضافية حول الحادث لمدة 24 ساعة حتى يتم إبلاغ علائلات الضحيتين".