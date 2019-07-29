جندي أفغاني يقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

قتل جندي أفغاني جنديين أميركيين في أفغانستان، بحسب مسؤولين أميركيين.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين قولهم إن "الجندي أطلق النار على الجنديين الأميركيين الإثنين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الأسباب.
من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأميركية مقتل جنديين أميركيين، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأوضحت في بيان أنها "تتحفظ على نشر أي معلومات إضافية حول الحادث لمدة 24 ساعة حتى يتم إبلاغ علائلات الضحيتين".
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