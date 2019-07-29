خارجية روسيا: واشنطن تسعى لتدمير المرجعيات الدولية للتسوية في الشرق الأوسط

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ عن أن "​واشنطن​ اتخذت نهجا لتدمير المرجعيات الدولية لتسوية النزاع في ​الشرق الأوسط​"، مشيرة إلى أن "الخطوات الأميركية أحادية الجانب مضرة لعملية التسوية".

ولفتت الوزارة، في بيان، الى أن "​موسكو​ قلقة إزاء استمرار التوتر في ما يخص عملية التسوية الفلسطينية-ال​إسرائيل​ية التي "أصبحت رهينة لمواقف واشنطن أحادية الجانب"، كاشفة عن أن "​الولايات المتحدة​ عرقلت، يوم 25 تموز، إصدار ​مجلس الأمن الدولي​ بيانا يدين هدم إسرائيل لبيوت فلسطينيين في ​القدس الشرقية​، الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي من قبل إسرائيل".

ونوّهت بـ"مداخلة المبعوث الأميركي الخاص ​جيسون غرينبلات​، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم 24 تموز، الذي شكك في جدوى البحث عن توافق دولي بشأن التسوية في الشرق الأوسط وقرارات مجلس الأمن ذات الشأن".

واعتبرت الخارجية أن "الموقف الأميركي الهدام الذي يتعارض مع مواقف الأغلبية الساحقة لأعضاء ​المجتمع الدولي​، يظهر مرة أخرى أن نهج واشنطن يهدف إلى تدمير المرجعيات الدولية المعترف بها، والمثبتة في قرارات مجلس الأمن الدولي".