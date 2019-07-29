​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ انه "ستضطر ​تركيا​ لإنشاء المنطقة الآمنة في ​سوريا​ بمفردها في حال عدم التوصل لتفاهم مشترك مع ​الولايات المتحدة​". و خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ​مارك إسبر​، أوضح آكار "أننا نؤكد ضرورة وقف الولايات المتحدة دعمها لحزب "العمال الكردستاني" بالكامل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع تركيا: سنضطر لإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا بمفردنا بحال عدم التفاهم مع أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.