المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو جانبي النزاع الليبي لهدنة عيد الأضحى

لفت المبعوث الأممي إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​، في كلمة ألقاها أمام جلسة ل​مجلس الأمن الدولي​، إلى أن "قرار وقف الحرب لا يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى، وأقدم لكم الأعمال الثلاثة المطلوبة لوقف هذا النزاع، أولا أدعو لهدنة مع حلول ​عيد الأضحى​، تصاحبها تدابير لبناء الثقة بين الجهات، تشمل تبادل الأسرى وإطلاق سراح المختفين والمعتقلين وتبادل رفات القتلى"​​​.

كما طلب سلامة "عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية لضمان التنفيذ الكامل لوقف بيع الأسلحة، ويجب أن يتبع هذا الاجتماع الدولي اجتماع للجهات المؤثرة في ليبيا وللأشخاص المؤثرين في البلد لإحياء الحوار السياسي لحل الأزمة"، موضحًا أن "الدعم الخارجي كان عاملا أساسيا في زيادة الضربات الجوية وتأجيج الصراع داخل ليبيا، و​السلاح​ المستورد الذي دخل البلاد رافقه مقاتلون وطيارون وفنيون أجانب"، مؤكدًا أنه "دون التعاون الكامل بخصوص تنفيذ التدابير المرتبطة بحظر بيع الأسلحة، فإن تدفق الأسلحة إلى ليبيا سيستمر في تأجيج هذا النزاع".

وذكر أن "جهات النزاع في ليبيا لا تزال تؤمن بأنها يمكن أن تحقق أهدافها بالسبل العسكرية"، مضيفًا أن "رئيس ​حكومة​ الوفاق الوطني ​فايز السراج​، وقائد "​الجيش الوطني​ الليبي" المشير ​خليفة حفتر​، أبديا التزامهما بعملية سياسية في ​المستقبل​، لكنهما لم يتخذا أي خطوات جدية لوقف القتال​​"​.

وأشار إلى أن "الجهات التي تتجاهل دعوات وقف التصعيد كثفت من هجماتها الجوية".