رويترز: مطار معيتيقة في ليبيا علّق حركة الطيران بعد ضربة جوية

أعلنت سلطات مطار معيتيقة الليبي، "أنّها علّقت حركة الملاحة الجويّة بعدما تعرّض المطار للقصف". وذكرت أنّ "المطار أُصيب بقذائف عدّة، مع بدء إجراءات صعود ركاب طائرة للخطوط الجوية الليبية متّجهة إلى تونس".

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