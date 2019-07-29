القائم بأعمال سفارة سوريا بعمان يعاتب الحكومة الأردنية لرفض استقباله قبل مغادرته للبلاد

سجل القائم بأعمال السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمان أيمن علوش عتبه على الحكومة الأردنية لرفض وزير الخارجية وأمينها العام استقباله قبل مغادرته للبلاد.
وأفادت وكالة "عمون" الأردنية بأن علوش أشار إلى أنه رغم طلبه المبكر، إلا أن الاستجابة لرؤيته كانت في الساعات الأخيرة من مغادرته وعلى مستوى دون الوزير أو الأمين العام، خلافا للبروتوكول والعرف الدبلوماسي.
ونقلت الوكالة عن السفير قوله: "السن بالسن والعين بالعين. سأدعو حكومتي لاستخدام نفس الأسلوب والطريقة في وداع القائم بأعمال السفارة الأردنية بدمشق".
وحظى علوش بوداع من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان، حيث استقبلاه اليوم الاثنين، إضافة إلى العشاء الأخير له في منزل النائب، طارق خوري، ليلة أمس بحضور نواب وشخصيات مؤيدة لدمشق.
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