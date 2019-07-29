القائم بأعمال سفارة سوريا بعمان يعاتب الحكومة الأردنية لرفض استقباله قبل مغادرته للبلاد

سجل القائم بأعمال ​السفارة السورية​ في العاصمة الأردنية عمان أيمن علوش عتبه على ​الحكومة الأردنية​ لرفض وزير الخارجية وأمينها العام استقباله قبل مغادرته للبلاد.

وأفادت وكالة "عمون" الأردنية بأن علوش أشار إلى أنه رغم طلبه المبكر، إلا أن الاستجابة لرؤيته كانت في ​الساعات​ الأخيرة من مغادرته وعلى مستوى دون الوزير أو الأمين العام، خلافا للبروتوكول والعرف الدبلوماسي.

ونقلت الوكالة عن السفير قوله: "السن بالسن والعين بالعين. سأدعو حكومتي لاستخدام نفس الأسلوب والطريقة في وداع القائم بأعمال السفارة الأردنية بدمشق".

وحظى علوش بوداع من قبل رئيس ​مجلس النواب​ ورئيس مجلس الأعيان، حيث استقبلاه اليوم الاثنين، إضافة إلى العشاء الأخير له في منزل النائب، طارق خوري، ليلة أمس بحضور نواب وشخصيات مؤيدة لدمشق.