ابي رميا: اجواء العلاقة بين امل والتيار تتطور على كل الاصعدة والتفاهم لا زال شفهيا

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون ابي رميا​ ان اجواء العلاقة بين ​حركة امل​ و​التيار الوطني الحر​ تتطور على كل الاصعدة والتفاهم لا زال شفهيا بين الفريقين، واستشهد ابي رميا في حديث تلفزيوني بكلمة رئيس التيار الوزير ​جبران باسيل​ لتوصيف العلاقة بالقول "العلاقة من حسن الى احسن".

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