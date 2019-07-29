الاحدب يدعو الى اعتصام تضامنا مع ذوي الإحتياجات الخاصة الذين أزيلت أكشاكهم عنوة في الميناء

اعتبر النائب السابق ​مصباح الاحدب​ ان "الحق وارادة أصحابه أقوى بكثير من الباطل وإرادة أصحابه. تضامنا مع اخواننا ذوي الإحتياجات الخاصة الذين أزيلت أكشاكهم عنوة في مدينة الميناء". واشار في بيان الى انه "تضامنا مع حقهم بالحصول على لقمة العيش وبحياة كريم، ورفضا لتقاعس وتعنت رئيس ​بلدية الميناء​ ​عبد القادر علم الدين​ في إيجاد حل يليق بموقعه وبمشكلتهم عبر توظيفهم بالبلدية كما وعدوا، ندعو أهلنا في ​طرابلس​ والميناء للمشاركة بالإعتصام التضامني. وذلك في الثاني من آب، مباشرة بعد صلاة الجمعة، أمام مبنى بلدية الميناء الجديد".

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