مصادر الحريري للجديد: استقالة الحريري غير واردة وغير مطروحة بل امنية بعض الاطراف

اشارت مصادر رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لقناة "الجديد" الى ان "استقالة الحريري غير واردة وغير مطروحة بل امنية بعض الاطراف السياسية، ولا غنى عن الحريري الا اذا ارادوا الاستغناء عن مؤتمر "سيدر".

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