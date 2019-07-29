اقدم مجهولون على اشعال اطارات السيارات بغية الافادة من سحب الاسلاك النحاسية منها وبيعها، وذلك في محلة عين الخيار اعالي بلدة فنيدق. ومع تصاعد سحب الدخان، تنبهت بلدية فنيدق التي ارسلت دورية من الشرطة لتبيان ما هو حاصل وتمكنت من اطفاء النيران دون معرفة هوية مضرميها.
واكد رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبدالحي بأن "حماية البيئة خط احمر في منطقتنا ومنذ زمن بعيد ولن نسمح بالعبث بغاباتنا وبيئتنا".
وباشرت البلدية بتسيير دوريات لعناصر الشرطة على كافة مداخل الجرد للحيلولة دون تكرار هذا الامر، لا سيما وان اضرام النار في هذه المنطقة وفي ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة من شأنه التسبب بحرائق في الاحراج المحيطة".
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يشعلون اطارات سيارات للافادة من اسلاكها النحاسية في اعالي فنيدق والبلدية سيرت دوريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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