أكد ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ في حديث تلفزيوني له أن "​مدينة بعلبك​ صنفت مدينة خضراء والسفارات أزالت الحظر عن زيارة مواطنيها للمدينة، وهذا المشهد الجميل لا نريد لحادثة ​يونين​ ان تعرقلنا وتحبطنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر بشير خضر: لا نريد لحادثة يونين ان تعرقلنا وتحبطنا بعد ازالة السفارات الحظر عن زيارة بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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