كشفت مصادر ​بيت الوسط​ للـOTV عن أن "جولة جديدة للاتصالات قد بدأت اليوم، في إشارة الى لقاء جمع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ برئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ وستستمر في اتجاهات عديدة وجديدة، وإذا أفضت الى نتائج إيجابية فقد تعقد جلسة حكومية قريبًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط للـOTV: قد تعقد جلسة حكومية قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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