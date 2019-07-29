OTV: سليم جريصاتي سيزور غدا عين التينة للتطرق الى مبادرة الرئيس عون

أفادت معلومات للـOTV بأن "وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​​سليم جريصاتي​ سيزور غدا قبل الظهر ​عين التينة​ للتطرق الى مبادرة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على ان يُعلن عنها بعد اللقاء".

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