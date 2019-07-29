52 قتيلا في مواجهات داخل سجن في شمال البرازيل

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ريو دي جانيرو: قتل 52 سجينا على الاقل خلال مواجهات داخل سجن في التاميرا بولاية بارا البرازيلية في شمال البلاد، وفق ما اعلنت السلطات المحلية موضحة ان 16 منهم بترت اعضاؤهم.

وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون في بارا لفرانس برس "انها مواجهة بين افراد عصابات متنافسة. تم احتجاز حارسين قبل ان يتم الافراج عنهما".

واوضحت ان المواجهات بدأت قرابة الساعة السابعة (العاشرة ت غ) وانتهت مساء.

ونهاية ايار/مايو، قتل 55 سجينا في مواجهات استمرت يومين في العديد من سجون ولاية أمازونيا.

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وبداية 2017، تسببت اعمال شغب دامية بمقتل نحو مئة سجين خلال شهر.

وتنسب السلطات هذه المجازر الى مواجهات بين عصابات متنافسة لتهريب المخدرات.

ويشكل شمال البرازيل منطقة استراتيجية لنقل مادة الكوكايين التي مصدرها كولومبيا وفنزويلا وبوليفيا.

وفي العام 2016، احصي وجود 727 الف سجين في البرازيل لتحل في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد النزلاء في سجونها، علما بأن عدد سكانها يناهز 210 ملايين نسمة.