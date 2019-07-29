كوالالمبور (رويترز) - قال المفتش العام للشرطة الماليزية عبد الحميد بادور يوم الاثنين إن الشرطة تواجه صعوبة بالغة في مكافحة تعاطي المخدرات لأن هناك الكثير من المدمنين في صفوفها، خاصة على عقار الميثامفيتامين.
وتقول السلطات إن ماليزيا نقطة عبور رئيسية للمخدرات، وضبطت الشرطة خلال العام الماضي كميات قياسية من الميث الكريستالي، أو ما يعرف محليا باسم (شابو)، جاء معظمها من ميانمار.
وأضاف بادور مخاطبا الصحفيين "نشهد ارتفاع عدد المدمنين إلى مثليه... ليس فقط بين المواطنين العاديين وإنما بين رجالنا. كل أسبوع نكتشف ونعتقل من رجالنا مدمنين على الميث، أو الشابو".
وتابع قائلا إن الشرطة تتخذ إجراءات ضد المدمنين في صفوفها لكن المشكلة كانت كبيرة للغاية. ولم يخض في تفاصيل.
وتفيد تقديرات وكالة مكافحة المخدرات الماليزية بأن عدد المدمنين في البلاد بلغ 25267 مدمنا العام الماضي، في تراجع بسيط عن العدد في 2017 لكنه يقل كثيرا عن العدد في 2016 الذي بلغ قرابة 31 ألفا.
ومع ذلك تدرس السلطات إسقاط العقوبة الجنائية عن حيازة كميات صغيرة من المخدرات للاستخدام الشخصي. أما الآن فإن غرامات وأحكاما بالسجن تنتظر من يتم ضبطه وهو يتعاطى المخدرات.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
كانت هذه تفاصيل خبر المفتش العام للشرطة بماليزيا: مكافحة المخدرات صعبة مع وجود مدمنين في القوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.