شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى البرلمان": قانون التأمينات الاجتماعية الجديد إنجاز غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تضمن إنجاز غير مسبوق جاء استجابة لرغبة ذوي المعاشات باسترداد أموالهم وإيلاء مسئولية إدارتها واستثمارها إلى أصحاب الحق من المعاشات والتأمينات، وهو المطلب الذي طالما نادى به أصحابه.

Advertisements

وأضاف "المراغى"، أن هذا يؤدى لفض التشابك بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي، بما يضمن رد الأموال المستحقة لأصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأشاررئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن القانون يوفر ضمانة استمرار المزايا التأمينية لأصحاب المعاشات وعدم انتقاص حقوقهم المكتسبة، موضحا أنه كانت هناك محاولات دائمة لزيادة تلك المزايا ووضع الآليات الكافية لضمان استدامتها، موضحا أن قانون التأمينات الاجتماعية تضمن إجراءات تؤدى إلى أن يكون تأمين البطالة فعال ويستفيد منه العاملون، ووضع إجراءات خاصة بالتعويض والمعاش الإضافى، وتأمين إصابات العمل والمرض، وغيرها.