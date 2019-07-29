“البوليساريو” تلعب ورقة الموارد الطبيعية في الصحراء وتحذر شرطة صينية من استيراد الفوسفاط المغربي

بعثت جبهة “البوليساريو” الانفصالية رسالة تهديد إلى شركة صينية، بسبب استيرادها للفوسفاط المغربي، مطالبة الشركة الصينية بالتراجع عن استقبال شحنات الفوسفاط المغربية، القادمة من الصحراء المغربية.

ونقلت وكالة الجبهة الانفصالية أن القيادي الانفصالي محمد خداد، وجه رسالة مكتوبة إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة “سينوشيم”، فرانك نينغ، محذرا إياه من استيراد الفوسفاط، القادم من الصحراء المغربية، مستدلا في كلامه على عضوية الجبهة الانفصالية في الاتحاد الإفريقي.

وفي غياب سند قانوني يمنع الشركة من استيراد الفوسفاط المغربي، اعتبرت الجبهة الانفصالية هذا الاستيراد “غير أخلاقي”، ووجهت دعوة إلى الشركة من أجل الجلوس معها، إذ عبرت على لسان خداد بالقول إنها “مستعدة للقاء من أجل مناقشة هذه القضايا.”

يذكر أن الجبهة الانفصالية، بعدما خسرت رهان عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي، والذي دخل حيز التنفيذ، خلال الأسبوع الماضي، عادت لتحاول الضغط بلعب ورقة الفوسفاط، حيث فشلت، قبل أيام، في عرقلة شحنة من الفوسفاط المغربي، كانت متوجهة إلى نيوزيلاندا، لتحاول من جديد عرقلة عمل الشركة الصينية.