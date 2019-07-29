بسبب عدم استجابة ملعبه لدفتر التحملات.. “كاف” تغير ملعب مباراة الرجاء في غامبيا

اختار فريق بريغاما يونايتد الغامبي، خصم الرجاء الرياضي في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، ملعب الاستقلال، المتواجد في العاصمة بانغول، لخوض مباراة ذهاب الدور المذكور.

ويأتي نقل اللقاء إلى ملعب الاستقلال، بعد رفض الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، إجراء المواجهة على أرضية ملعب بوكس بار، كما كان مقررا لها، بسبب توفره على عشب اصطناعي من الجيل القديم، وافتقاره للشروط التنظيمية والأمنية، وهو ما يتعارض ودفتر التحملات الخاص بالمسابقة.

وتقام مباراة الذهاب في 10 من غشت القادم، على أن يستقبل الفريق الأخضر بعدها بأسبوع لقاء العودة، الذي سيجد الرجاء نفسه مجبرا على خوضه خارج المركب الرياضي محمد الخامس، نظرا لاستضافته دورة الألعاب الإفريقية، التي سينظمها المغرب خلال الفترة بين 19 إلى 31 من الشهر المقبل.