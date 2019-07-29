مسؤول بنادي الهلال الفلسطيني يبعث رسالة مؤثرة لجماهير الرجاء: ” ليست مجرد مباراة ونحفظ أغاني الرجاء ونرددها يوميا – اليوم 24 Loading ... Loading ... مسؤول بنادي الهلال الفلسطيني يبعث رسالة مؤثرة لجماهير الرجاء: ” ليست مجرد مباراة ونحفظ أغاني الرجاء ونرددها يوميا – اليوم 24

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