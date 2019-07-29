اللد: استهداف امرأة بالرصاص وحالتها خطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة من مدينة اللد، مساء اليوم الإثنين، بإصابات خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في أحد شوارع المدينة.

وجاء أن المرأة في الخمسينات من عمرها، وقد أصيبت بالرصاص في الجزء العلوي من جسدها، ووصفت حالتها بأنها خطيرة.

وبحسب طواقم الإسعاف، فقد تلقت بلاغا في الساعة 20:54 من مساء اليوم مفاده أن هناك مصابا بالرصاص في شارع "أفيشاي الشفيلي" في اللد.

ولدى وصول الطواقم إلى المكان، تبين أن الحديث عن امرأة في الخميسينات من عمرها، وقد أصيبت بالرصاص، ووصفت حالتها بأنها ما بين متوسطة وحتى خطيرة، دون أن تفقد وعيها.

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ونقلت المصابة إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج.

ولم تضح بعد هوية المرأة المصابة، أو ظروف وملابسات الجريمة.

يشار إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد 4 أيام فقط من جريمة مماثلة استهدفت طفلة في التاسعة من عمرها في مدينة اللد، حيث أصيبت برصاصة في الظهر في أحد شوارع المدينة.

وعلم أن الشرطة اعتقلت 4 أشخاص مشتبه بهم من سكان اللد في أعقاب جريمة استهداف الطفلة، ومددت محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" اعتقال اثنين من المشتبهين (21 و28 عاما) لمدة 8 أيام، بينما المشتبه الثالث (58 عاما) لمدة 4 أيام، أما المشتبه الأخير (49 عاما) فقد جرى تمديد اعتقاله لمدة 5 أيام.