مقتل 5 أشخاص في ولاية ويسكونسين في إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 5 أشخاص، وأصيب اثنان آخران، في جريمة إطلاق نار في شمالي غربي ولاية ويسكونسن الأميركية.

وقالت السلطات في شمال غربي ولاية ويسكونسن إن إطلاق نار على منزلين أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم من يشتبه في أنه أطلق النار، فضلا عن مصابين اثنين.

وأضاف مسؤولو شرطة مقاطعة شيباوا أن أفراد القوة استجابوا لاتصال بالطوارئ بشأن إطلاق نار في مقر سكني في ليك هالي العاشرة والنصف مساء الأحد وعثروا على رجل وامرأة قتيلين. وهرع ببالغين اثنين أيضا إلى المستشفى وهما يعانيان من إصابات بطلق ناري.

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وقال قائد الشرطة جيمس كوالزيك إن نوابه توجهوا إلى مقر سكني في بلدة لافاييت حوالي الساعة الثانية والنصف صباح اليوم الإثنين لإبلاغ أسرة أحد القتيلين في ليك هالي.

وهناك، عثروا على ثلاثة قتلى آخرين بإصابات بالرصاص بينهم رجل وامرأة وصبي.

وتقول السلطات إن من يشتبه في أنه مطلق النار بين القتلى.