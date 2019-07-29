هل تلقى برشلونة عروضا مقابل رحيل مالكوم؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني كشف حقيقة تلقيه عروضا مقابل الاستغناء عن لاعبه البرازيلي، مالكوم دي أوليفيرا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقارير، فإن زينيت سان بطرسبرغ الروسي، مستعد لدفع ما يقرب من 40 مليون يورو، للحصول على خدمات مالكوم.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة شدد لها على أنه لم يتلق أي عرض من أي ناد خلال الفترة الحالية، لرحيل مالكوم عن الفريق.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يريد الحصول على 41 مليون يورو، التي استثمرها الصيف الماضي في التعاقد مع مالكوم قادمًا من بوردو الفرنسي.

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وأضافت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن الجناح البرازيلي هو من سيقرر أين سيلعب الموسم المقبل.

ولم يحظ مالكوم منذ مجيئه لبرشلونة في صيف 2018 قادما من بوردو الفرنسي، بدقائق كثيرة للعب تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

وشارك مالكوم بالموسم الماضي في 24 مباراة معظمها كبديل، سجل فيها 4 أهداف.