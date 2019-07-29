أبناء سخنين يحصل على مهلة لإتمام بقاءه بالممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصلت إدارة اتحاد أبناء سخنين على مهلة لمدة 3 أيام من المحكمة العليا، من أجل إتمام مستنداتها المالية والمصادقة على ميزانية الفريق للموسم الكروي 2019-2020.

وعلم أن إدارة الفريق السخنيني تقدمت باستئناف من أجل الحصول على مهلة لمدة أسبوع حتى إتمام كافة أمورها المالية، وقد ردت المحكمة العليا بمهلة حتى الأول من شهر آب/أغسطس الوشيك.

ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار الاتحاد العام لكرة القدم، الذي قضى بهبوط اتحاد أبناء سخنين إلى مستوى الدرجة الأولى بعدما لم ينجز كافة أموره المالية استعدادا للموسم الكروي الوشيك.

وتسعى إدارة اتحاد أبناء سخنين إلى إتمام كافة مستنداتها المالية خلال الأيام الثلاثة المقبلة من أجل المصادقة على ميزانيتها من قبل سلطة مراقبة الميزانيات.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق السخنيني قد كان هبط بنهاية الموسم الماضي إلى الدرجة الممتازة، وهناك مساع حثيثة من أجل تجهيز فريق قوي من أجل المنافسة على العودة إلى الدرجة العليا الموسم القادم.