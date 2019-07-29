البنتاجون يرفض الإفصاح عن الخطة التشغيلية للقوات الأمريكية بالخليج

قالت ريبيكا ريبارش، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، إن البنتاجون، لن يفصح عن خطته التشغيلية للقوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي، فيما يتعلق بسحب أو تقليل عدد القوات والمعدات.

وأكدت "رييارش"، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن استدعاء حاملة الطائرات العملاقة أبراهام لينكولن لن يتم الإعلان عنه بوقت مسبق لاعتبارات أمن قومي، مضيفة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة البنتاجون العسكرية، للحفاظ على سرية العمليات.



Advertisements

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق أنه على استعداد للذهاب إلى طهران، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من الجانب الإيراني.



وعلى نفس السياق، تحدثت الصحف الأمريكية عن عمليات تهدئة مع الجانب الإيراني، لتجنب حرب محتملة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لا يزال على رغبته بعدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، مع التفاوض على صفقة جديدة مع الولايات المتحدة حول نفس الموضوع.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث فرانكلين ماكنزي، يدرس تعزيز قوات بلاده في منطقة الشرق الأوسط، لموجهة تهديدات النظام الإيراني.



وذكرت الصحيفة، أن الجنرال ماكنزي قال أثناء وجوده على متن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن"، إنه يعتزم التوصية بالعودة إلى وجود عسكري أمريكي أكبر في المنطقة بعد أن خلص إلى أن نشر حاملة الطائرات هذه وغيرها من القدرات ساعد في تقليص التهديدات الإيرانية.

