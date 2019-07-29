الجيش الليبي يسقط ثامن طائرة تركية مسيرة منذ طوفان الكرامة

الطائرة التي أسقطها الجيش تعتبر الثامنة منذ بدء طوفان الكرامة

أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات الإرهابية بضواحي طرابلس، هي الثامنة منذ بداية عملية "طوفان الكرامة" التي انطلقت في الرابع من أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة من المليشيات.

وأصدر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بيانا، الإثنين، جاء فيه: "إن قواتنا المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة شمال العزيزية بضواحي طرابلس".

وأظهر تقرير لموقع "Flight Radar" حول الحركة الجوية قبالة الساحل الليبي وجودا دائما لطائرة الإنذار المبكر "Boeing 737 Peace Eagle" التابعة لسلاح الجو التركي قبالة الساحل الليبي انطلاقاً من قاعدة قونيا الجوية.

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وبحسب موقع شركة "بوينج" الأمريكية المصنعة لهذا النوع من الطائرات، فإنها مزودة برادار يبلغ مداه 850 كيلومترا، وهي تجمع بشكل شبه يومي معلومات عن مواقع تمركز الجيش الوطني الليبي.

وأوضح الموقع أن تدخل نظام أردوغان لا يقتصر على الدعم الجوي المقدم لمليشيات السراج، بل رصد طلعات شبه منتظمة لنقل الأسلحة والذخائر من أوكرانيا عن طريق طائرات شحن تتبع شركة "Sky Viatrans" الأوكرانية.

واستمرت مساعي أنقرة لإنتاج طائرة دون طيار مسلحة، إلى أن تمكنت أخيراً من إنتاج طائرات Bayraktar TB2 وإدخالها إلى الخدمة أوائل عام 2015.

وتشكل هذه الطائرات حالياً العمود الفقري للقوة الهجومية الجوية التركية دون طيار، وتم تصديرها لدول أخرى مثل أوكرانيا وقطر.