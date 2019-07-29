المسماري: قدمنا أدلة للقضاء بجرائم مليشيا السراج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الإثنين، إنه تم تقديم أدلة للقضاء بجرائم مليشيا السراج في العاصمة طرابلس.
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن ليبيا تعتبر حالياً مسرح عمليات للحرب على الإرهاب، مشيراً إلى أن عملية طرابلس تهدف في الأساس إلى تطهير العاصمة ومحيطها من المليشيات الإرهابية.
وتابع المسماري أن الغارات التي استهدفت الكلية الجوية كانت بسبب تدخل المليشيات الإرهابية في مدينة مصراتة، مؤكداً أن أي منطقة تشكل تهديداً للقوات المسلحة ستنضم بشكل مباشر إلى مسرح العمليات في الحرب الشاملة على الإرهاب.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن قادة الإرهاب في قطر وتركيا وليبيا أجروا اتصالات مكثفة بعد الغارات التي نفذها سلاح الجو الليبي في مصراتة، مؤكداً أن هناك تياراً في مصراتة رافض لما تقوم به المليشيات.
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