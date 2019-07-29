محكمة أمريكية تمنح ترامب الضوء الأخضر لبناء جدار المكسيك

وافقت المحكمة العليا الأمريكية على فتح الطريق أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستفادة من أموال وزارة الدفاع (البنتاجون) لبناء أجزاء من الجدار الحدودي الفاصل مع المكسيك.

وبحسب صحيفة "Military Times" المتخصصة في شؤون الدفاع، فإن 5 قضاة في المحكمة العليا من أصل 9 أعطوا الضوء الأخضر للبدء في العمل على تنفيذ عقود إنشائية باستخدام أموال وزارة الدفاع الأمريكية.

ويسمح قرار القضاة الخمسة الذي جاء في وقت متأخر الجمعة الماضية برفع تجميد الأموال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحراز تقدم قد وعد به خلال حملة الرئاسة لعام 2016 ويعطيه دفعة قوية نحو السباق الرئاسي لولاية ثانية.

وغرد ترامب بعد الإعلان قائلا: "انتصار كبير بشأن الجدار العازل"، حيث ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمر المحكمة الأدنى، وتابع: "انتصار كبير لأمن الحدود وسيادة القانون".

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قرار المحكمة العليا الأمريكية جاء عكس قرار المحكمة الابتدائية التي جمدت الأموال في مايو/آيار الماضي ومحكمة الاستئناف التي أبقت هذا التجميد ساري المفعول في وقت سابق من هذا الشهر.

لكن قرار المحكمة العليا الأمريكية يسمح للحكومة من الاستفادة مما يقرب من 2.5 مليار دولار من أموال البنتاجون لاستبدال الأجزاء الموجودة من الجدار في أريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو بسياج أكثر قوة.

وبدأت الأزمة بعد الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي استمر 35 يوما وبدأ في ديسمبر من العام الماضي.

وأنهى ترامب الإغلاق في فبراير/شباط بعد أن قدم له الكونجرس نحو 1.4 مليار دولار في تمويل الجدار الحدودي، لكن المبلغ كان أقل بكثير من مبلغ 5.7 مليار دولار الذي كان يبحث عنه الرئيس الأمريكي ثم أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية لأخذ أموال من حسابات حكومية أخرى لاستخدامها في بناء أجزاء من الجدار.