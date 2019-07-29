جونسون يطالب أوروبا بالتخلي عن معارضة بريكست

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إلى التخلي عن معارضتهم لإعادة التفاوض على اتفاق بريكست وسط انخفاض سعر الجنيه الإسترليني، وتزايد المخاوف من الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

ويرغب "جونسون"، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، في تغيير بنود الاتفاق الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي، ولكنه يصر على أنه سيأخذ بلاده خارج الاتحاد دون اتفاق في حال الضرورة في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكدت بروكسل أنها لن تعاود التفاوض على نص الاتفاق.

وصرح "جونسون" للصحفيين خلال أول زيارة له إلى اسكتلندا بـ"اتفاق الانسحاب ميت".

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وأضاف "أنا واثق بأننا سنتوصل إلى اتفاق، ولكن من الصواب كذلك الاستعداد للخروج دون اتفاق".



ولم تعلن الحكومة بعد خطط "جونسون" لزيارة العواصم الأوروبية، وأشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى أنه لن يزور تلك العواصم إلا إذا غيرت بروكسل موقفها.

وقالت "هو يرغب بالتأكيد في لقاء قادة الاتحاد الأوروبي والتفاوض، ولكنه لا يرغب في أن يُطلب منه أن يذهب ليتم إخباره بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التفاوض مجددا على اتفاق الخروج".

وذكر اتحاد الصناعات البريطانية، أكبر جماعة لأصحاب الأعمال في البلاد، أن الشركات تحتاج الآن أن تكون في "حالة طوارئ" بسبب تزايد احتمال خروج البلاد دون اتفاق.

وخسر الجنيه الإسترليني أكثر من 1% من قيمته مقابل الدولار، الاثنين، ليسجل أدنى مستوى له في عامين.

وحذر اتحاد الصناعات البريطانية في تقرير من أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي ليسا مستعدين لخروج بريطانيا دون اتفاق، ودعا الشركات إلى تعزيز خططها الطارئة.