انت الان تتابع نائب رئيس إيران: سياستنا الخارجية هي مواجهة الهيمنة الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري

قال نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري يوم الاثنين إن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية تتمثل في مواجهة الهيمنة الأمريكية وحماية التعددية مضيفا أن من الممكن العدول عن تقليص الالتزامات الإيرانية بموجب الاتفاق النووي إذا أوفت باقي الأطراف بالشق الخاص بها في الاتفاق.

وكادت الحرب أن تندلع بين إيران والولايات المتحدة الشهر الماضي بعد أن أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أمريكية مسيرة مما أدى إلى اتخاذ قرار بشن هجوم انتقامي لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عنه في اللحظات الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن جهانغيري قوله ”السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية هي حماية التعددية ومواجهة الهيمنة الأمريكية“.

وتفاقم التوتر في العلاقات بين طهران وواشنطن منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية وأعادت فرض العقوبات على إيران.

Advertisements

وقال جهانغيري إن من الممكن العدول عن تقليص الالتزامات الإيرانية بموجب الاتفاق إذا أوفت الدول الباقية فيه بالتزاماتها.

وقالت إيران في مايو أيار إنها ستحد من التزاماتها بموجب الاتفاق الذي يقضي برفع معظم العقوبات الدولية عليها مقابل كبح أنشطتها النووية.

وترى إيران أن بوسع الدول الباقية في الاتفاق فعل ما هو أكثر من ذلك لمواجهة تداعيات الانسحاب الأمريكي.