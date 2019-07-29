- 1/2
- 2/2
الان تتابع المحكمة الإدارية العليا في السودان تبطل قرار المجلس العسكري بإقالة النائب العام والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
أبطلت المحكمة العليا في السودان قرار المجلس العسكري بإقالة النائب العام عامر محمد، وفقا لوكالة أنباء السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الإدارية العليا في السودان تبطل قرار المجلس العسكري بإقالة النائب العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.