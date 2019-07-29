الان تتابع المحكمة الإدارية العليا في السودان تبطل قرار المجلس العسكري بإقالة النائب العام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:52 م, 29 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أبطلت المحكمة العليا في السودان قرار المجلس العسكري بإقالة النائب العام عامر محمد، وفقا لوكالة أنباء السودان.

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