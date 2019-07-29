الان تتابع ارتفاع قتلى “احتجاجات الأبيض” في السودان إلى 8 طلاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة أمن ولاية شمال كردفان تعليق الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي لجميع مدارس الولاية بعد ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في مدينة الأبيض إلى 8 قتلى. وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي ولاية شمال كردفان المكلف رئيس لجنة أمن الولاية اليوم أحداثا مؤسفة جرت صباح اليوم الاثنين بمدينة الأبيض. في السياق، اتهم تجمع المهنيين السودانيين قوات تابعة للجيش بالضلوع في مقتل طلاب بمدينة الأبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان، أثناء تظاهرة سلمية.

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