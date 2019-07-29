شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يعرب عن قلقه من الوضع الإنساني في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن قلقه البالغ بشأن الوضع الإنساني المتردي في منطقتي إدلب وحماة السوريتين، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية واستمرار العمليات الإغاثية. وطالب الزياني بوقف التدخلات الخارجية في سورية الشقيقة، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن السوري كافة، وتكثيف الجهود للتوصل إلى حل سلمي يقوم على مبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يسهم في رسم مستقبل يحقق آمال وتطلعات جميع أطياف الشعب السوري الشقيق.

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن قلقه البالغ بشأن الوضع الإنساني المتردي في منطقتي إدلب وحماة السوريتين، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية واستمرار العمليات الإغاثية. وطالب الزياني بوقف التدخلات الخارجية في سورية الشقيقة، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن السوري كافة، وتكثيف الجهود للتوصل إلى حل سلمي يقوم على مبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يسهم في رسم مستقبل يحقق آمال وتطلعات جميع أطياف الشعب السوري الشقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس التعاون يعرب عن قلقه من الوضع الإنساني في سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.