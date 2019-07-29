شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: 8 قتلى في الأبيض والمعارضة تدعو للتظاهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم) قالت نقابة أطباء السودان المرتبطة بالمعارضة، اليوم (الإثنين)، إن ثمانية أشخاص قتلوا بالرصاص، عندما فضت قوات الأمن احتجاجاً بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. من جهته طالب تجمع المهنيين السودانيين (جماعة الاحتجاج الرئيسية في السودان) المجلس العسكري الحاكم بالموافقة الفورية على الاتفاق الانتقالي النهائي لاقسام السلطة. ودعا المجلس في بيان الشعب السوداني للخروج إلى الشوارع في كل أنحاء البلاد للتنديد بسقوط القتلى في مدينة الأبيض التي تبعد نحو 400 كيلومتر جنوب غربي الخرطوم.

قالت نقابة أطباء السودان المرتبطة بالمعارضة، اليوم (الإثنين)، إن ثمانية أشخاص قتلوا بالرصاص، عندما فضت قوات الأمن احتجاجاً بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. من جهته طالب تجمع المهنيين السودانيين (جماعة الاحتجاج الرئيسية في السودان) المجلس العسكري الحاكم بالموافقة الفورية على الاتفاق الانتقالي النهائي لاقسام السلطة. ودعا المجلس في بيان الشعب السوداني للخروج إلى الشوارع في كل أنحاء البلاد للتنديد بسقوط القتلى في مدينة الأبيض التي تبعد نحو 400 كيلومتر جنوب غربي الخرطوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان: 8 قتلى في الأبيض والمعارضة تدعو للتظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.