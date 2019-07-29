أفغانستان وموريتانيا والجابون تنضم إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أن كلا من جمهورية أفغانستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الجابون، أوفدت ممثلين لها للبدء في العمل بمقر مركز التحالف بالرياض، ليصل بذلك إجمالي عدد الدول التي يعمل حاليا ممثلون لها في مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب إلى 18 دولة مع توقعات بزيادة هذا العدد بنهاية العام الحالي.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يتكون من إحدى وأربعين دولة عضوا تعمل سويا لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين. وترتكز مهمة مركز التحالف الإسلامي على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.

دول تشارك في المقر الدائم للتحالف بالرياض

-01 المملكة العربية السعودية.

-02 الإمارات العربية المتحدة.

-03 الكويت.

-04 البحرين.

-05 عمان.

-06 الأردن.

-07 السودان.

Advertisements

-08 فلسطين.

-09 اليمن.

-10 أفغانستان.

-11 بنجلاديش.

-12 لبنان.

-13 ليبيا.

-14 مالي.

-15 الجابون

-16 موريتانيا.

-17 النيجر.

-18 جزر القمر.