مصر والأردن تدعمان حل الدولتين وترفضان ممارسات إسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت مصر والأردن دعمهما لحل الدولتين، لإنهاء القضية الفلسطينية وأدانتا الممارسات الإسرائيلية، خلال لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى زيارة الأخير للقاهرة التي لم تستغرق سوى عدة ساعات أمس.

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ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد اتفق الجانبان على مواصلة العمل، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، لتحقيق الازدهار المشترك.

وجرى التأكيد على أهمية اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي عقدت في القاهرة الشهر الحالي، للنهوض بمستويات التعاون الثنائي في شتى الميادين.

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، تصدرت القضية الفلسطينية والقدس المباحثات، حيث أكد الجانبان ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والاستمرار بدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية. وأكدا رفض الأردن ومصر للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والتي شملت مؤخرا هدم عشرات المنازل الخاصة بالفلسطينيين، وشددا على أن هذا يتطلب تحركا دوليا، لوقف هذه الممارسات الاستيطانية.