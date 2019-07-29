السيسي لدقلو: ندعم استقرار السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس تأكيده على دعم مصر استقرار وأمن السودان، خلال استقباله للفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان. ونقل الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية المصرية للإعلام عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي القول إن السيسي أكد خلال اللقاء «الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه». وسبق أن استقبل السيسي في مايو الماضي رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في أول زيارة خارجية يقوم بها البرهان وهو في منصبه، كما استقبل السيسي في وقت سابق من الشهر الجاري الفريق أول ركن هاشم بابكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية.



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