ألغام الحوثيين تتحول إلى كارثة وتشرد اليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحولت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بكثافة كبيرة في مناطق سيطرتها والمناطق المحررة والهضاب والجبال والطرقات، إلى كارثة كبرى تواجهها اليمن.

وتؤكد تقارير الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي زرعت أكثر من مليون لغم متعدد الأشكال والأحجام منذ بدء الحرب، مما جعل اليمن أكبر دولة ملغومة منذ الحرب العالمية الثانية، ووثقت برامج نزع الألغام آلاف الضحايا من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بفعل الألغام الحوثية في 140.

وازدادت حدة الانفجارات الناجمة عن الألغام الحوثية منذ بدء تحالف القوات اليمنية المشتركة حملته العسكرية في محافظة الحديدة غرب اليمن، والتي تشكل حوالي 60% من مجموع الوفيات المدنية المرتبطة بالألغام التي زرعها الحوثيون عام 2018. كما ازدادت حوادث الألغام تدريجيا خلال العام الماضي، وبلغت ذروتها في ديسمبر 2018 ومطلع العام الجاري.

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وفي البحر الأحمر زرع الحوثيون ألغاما بحرية تهدد السفن التجارية والصيادين الذين يواجهون بالفعل التهديد المستمر للهجمات الجوية. ووفقا للتقارير المتخصصة تسببت الألغام في مقتل ما لا يقل عن 13 صيادا قبالة ساحل الحديدة منذ يوليو الماضي.

وأوضح التقرير العثور على عبوات ناسفة في مطاحن البحر الأحمر، وهي صومعة غلال رئيسة تقع في الضواحي الشرقية للحديدة وتستخدم لتخزين كميات كبيرة من القمح. ويقول موقع «اكسيوس» الأمريكي، في تقرير للباحثة في «برنامج برنستاين» في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن مخاطر الألغام الأرضية من المحتمل أن تستمر لفترة طويلة، وإنها ستساهم في تشريد اليمنيين من منازلهم وتعيق الوصول إلى الطرق والمياه والأراضي الزراعية.

من جهته أعلن مدير عام مشروع «مسام» التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إن فرق المشروع نزعت 4198 لغما وذخيرة غير منفجرة خلال شهر يوليو الجاري، وإن الأسبوع الماضي وحده شهد نزع 1184 لغما وذخيرة، وأشار إلى أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو 2018 وحتى يوم 26 يوليو الجاري بلغ 78313 تنوعت بين ألغام، وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

مشاهدات يمنية