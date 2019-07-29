التزوير الإيراني وصل إلى الطيران المدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لم يتوقف الخداع والتضليل الإيراني عند حد معين، فقد وصل إلى تزوير بعض الكيانات والأشخاص التابعة لطهران لأوراق ومستندات من أجل الهروب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على نظام الملالي لدفعه للتخلي عن دعم الإرهاب وتمويله.

ودفعت عمليات التضليل الإيرانية المستمرة إدارة الرقابة على الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إلى إصدار تقرير يسلط فيه الضوء على الممارسات الخادعة التي تمارسها إيران فيما يتعلق بصناعة الطيران المدني.

وفيما حذرت الوزارة الوسطاء من الضلوع في الانتهاكات، طالبت الشركات أن تكون متيقظة للوثائق المزيفة أو المزورة المحتملة المتعلقة بتراخيص OFAC ومعلومات تسجيل الطائرات، وبيانات التأمين وحركات التحليق، واستخدام الشركات الأمامية، والممارسات الخادعة الأخرى التي تهدف إلى إخفاء المستخدمين النهائيين.

عقوبات جنائية ومدنية

أقرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جنائية ومدنية على أي شخص قادم من داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها، ينتهك برامج العقوبات المفروضة على إيران، وذلك من خلال الانخراط في عمليات نقل غير مصرح بها للطائرات ذات الأصل الأمريكي أو البضائع أو التكنولوجيا أو الخدمات ذات الصلة إلى إيران.

وقالت إنه يمكن تعيين أشخاص من خارج الولايات المتحدة أو إخضاعهم لإجراءات جزائية أخرى للمشاركة في أنشطة غير مصرح بها مع أشخاص معينين فيما يتعلق بنشر إيران لأسلحة الدمار الشامل أو دعم الإرهاب الدولي أو انتهاكات حقوق الإنسان.

استغلال الطيران الإيراني

ولفتت وزارة الخزانة إلى أنه يتعين على الأشخاص الذين يفكرون في استمرار أعمال الطيران مع إيران أن يفهموا الدور الذي تلعبه العديد من شركات الطيران التجارية الإيرانية في دعم جهود النظام الإيراني لإثارة العنف الإقليمي من خلال الإرهاب وبرامج الأسلحة، وغير ذلك من الأنشطة المزعزعة للاستقرار لتشمل استغلال شعبها من خلال انتهاكات حقوق الإنسان الوحشية، ضد النساء، والمعارضين السياسيين، وغيرها.

وقالت إن إيران اعتمدت على شركات الطيران التجارية الإيرانية لنقل المقاتلين والعتاد إلى المواقع الدولية في دعم العمليات الإرهابية التي ترعاها الدولة الإيرانية. وعند القيام بهذه الرحلات الجوية، تمكن بعض شركات الطيران التجارية الإيرانية الدعم العسكري الإيراني لنظام الأسد من خلال تقديم العتاد المميت بما في ذلك شحنات الأسلحة وإطالة أمد الصراع الوحشي ومعاناة ملايين السوريين.

خطط التضليل الإيراني

وأشارت إلى أن إيران توظف مخططات مضللة لشراء قطع غيار أمريكية الأصل بشكل غير مشروع من جميع أنحاء العالم. تشكل هذه الجهود، التي يوجهها في الغالب كبار المسؤولين الإيرانيين، نمطا متعمدا ومستمرا لخداع واستغلال الأعمال التجارية المشروعة والمؤسسات المالية والحكومات.

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وتلتزم وزارة الخزانة بمواصلة العمل لاستهداف الموارد التي تستخدمها إيران لقمع شعبها، ورعاية الإرهاب، والمشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار. لا يزال وكلاء المبيعات العامون والكيانات الأخرى التي تواصل تقديم الخدمات لشركات الطيران الإيرانية المعينة من قبل الولايات المتحدة مثل ماهان إير عرضة لخطر العقوبات.

تحذير الخزانة

وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من الممارسات الخادعة المستخدمة في الحصول على الطائرات والسلع ذات الصلة أو التكنولوجيا أو الخدمات التي تنتهك القوانين، تتضمن بعض الممارسات الخادعة التي استخدمها الأشخاص الإيرانيون وعملاؤهم والشركات التابعة لها للحصول على طائرات من الولايات المتحدة أو السلع أو التكنولوجيا أو الخدمات ذات الصلة.

الممارسات الإيرانية الخادعة

- استخدام الشركات والكيانات الأخرى في بلدان ثالثة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا لإخفاء أو تعتيم المستفيد الإيراني النهائي من الطائرات الأمريكية المنشأ والمواد المتعلقة بالطيران أو الطائرات الأجنبية الصنع التي تحتوي على 10% أو أكثر من المحتوى الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة من حيث القيمة، على سبيل المثال، في 24 مايو 2018، عينت وزارة الخزانة شبكة غير شرعية أخفتها شركات واجهة تركية اشترت قطعا أمريكية الأصل لشركة طيران ماهان. اشترت هذه الشبكة قطع غيار شركات الطيران من بائعين أجانب، مع تسليمها إلى إسطنبول، ثم أحالت تلك الأجزاء، بما في ذلك البضائع التي يتم تصديرها من الولايات المتحدة إلى شركة ماهان الجوية.

التحايل على العقوبات الأمريكية وشراء قطع غيار الطائرات الأمريكية الأصل من خلال موردي الطرف الثالث من ولايات قضائية متعددة في أوروبا وشرق آسيا والشرق الأوسط، مع وجود العديد من الأجزاء من موردين في أمريكا الشمالية وأوروبا. في بعض الحالات، يكون للموردين الأوروبيين مكاتب في طهران وأمروا شركات الطيران الإيرانية بتحويل المدفوعات إلى حسابات في دول ثالثة.

تزييف بيانات أصول الطيارات حيث لا يظهر للموردين أنها ستكون لإيران.

تحديد مصادر الطائرات ذات الأصل الأمريكي، والطائرات التي لا تنتمي إلى الولايات المتحدة والتي تحتوي على نسبة 10% أو أكثر من المحتوى الذي تتحكم فيه الولايات المتحدة من حيث القيمة، والسلع أو التكنولوجيا أو الخدمات ذات الأصل الأمريكي من دول أخرى يعرف أنها تتمتع بسمعة قوية في مجال صيانة الطائرات أو إصلاحها أو عمليات الإصلاح الشامل، لكن قدرات الرقابة على الصادرات أو فرض العقوبات محدودة.

استخدام شركات التجارة العامة الموجودة في مناطق التجارة الحرة، والتي لا يبدو أنها تتعامل عادة في سلع الطيران، لتقديم طلبات لشراء قطع غيار أو مكونات الطائرات الأمريكية.

تقديم طلبات للحصول على قطع غيار أو مكونات الطائرات الأمريكية الأصل من شركات في بلد واحد لتسليمها إلى شركات الشحن أو شركات النقل والإمداد في بلد آخر.

شركات طيران محظورة:

ماهان للطيران

خطوط قزوين الجوية

خطوط معراج

شركة طيران بويا

الخطوط الجوية دينا

الناصر للطيران

الطيران السوري

دارت الخطوط الأوكرانية

خورز للطيران

قيرغيزستان ترانسافيا

قشم فارس الجوية

يو ام للطيران اير

إيران إير

الأنشطة الخاضعة للعقوبة