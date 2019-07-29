إيران تتحدى أوروبا وتعلن خفض التزاماتها بالصفقة النووية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران

في تحد سافر لأوروبا والمجتمع الدولي، أكدت إيران عزمها خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم يلتزم الأوروبيون بتعهداتهم. ونقلت وكالة أنباء إيران (إرنا) عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي القول «ستتخذ طهران الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية».

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يأتي هذا غداة اجتماع عقده ممثلون عن الدول الأطراف في الاتفاق النووي في فيينا، وبعد الاجتماع صرح ممثل إيران في الاجتماع عباس عراقجي بأن «الأجواء التي سادت الاجتماع كانت إيجابية، ولكن لدينا مشاكل جادة ينبغي إزالتها».

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، كما قامت بإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وردا على هذا، رفعت إيران أخيرا مستوى تخصيب اليورانيوم فوق نسبة الـ67ر3% المنصوص عليها في الاتفاق، كما زادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب فوق مستوى الـ300 كجم المتفق عليها.

وتتهم إيران الدول الأوروبية بعدم بذل خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لمصلحة إيران.