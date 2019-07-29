بريطانيا تنوي إرسال المزيد من الجنود لردع طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفاد تقرير إخباري باعتزام حكومة المملكة المتحدة إرسال «عدد صغير» من الجنود الإضافيين إلى قاعدة في البحرين الأسبوع الجاري. وقال موقع سكاي نيوز الإخباري، دون الكشف عن مصدر هذه المعلومات، إن إرسال الجنود يهدف لدعم الجهود المبذولة لتعزيز الحماية البحرية للسفن التي تمر عبر الخليج بعد التوترات المتزايدة مع إيران.

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وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أمس الأول وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران.

وذكرت الوزارة أن المدمرة «إتش إم إس دنكن»، ستنضم إلى الفرقاطة «إتش إم إس مونتروز»، «لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا» عبر مضيق هرمز. وقال وزير الدفاع بن والاس «حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضا». وأضاف «ستواصل البحرية الملكية توفير ضمانات للسفن البريطانية حتى يصبح ذلك حقيقة، بينما نواصل الضغط من أجل التوصل إلى قرار دبلوماسي يجعل ذلك ممكنا مرة أخرى دون مرافقة عسكرية».

وجاءت الخطوة البريطانية عقب قيام إيران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز في وقت سابق الشهر الجاري، ردا على قيام البحرية البريطانية باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في إقليم جبل طارق الخاضع للتاج البريطاني.