البنك المركزي العراقي للمشمولين بعقوبات أميركا: لا تتعاملوا بالدولار

أصدر ​البنك المركزي​ العراقي توجيهًا جديدًا بشأن طبيعة التعاملات المصرفية للشخصيات العراقية المدرجة على قوائم ​العقوبات الأميركية​، مبينًا أن "التعميم الوارد يخص عدم التعامل ب​الدولار​ الأميركي، ويعتبر ذلك سياق عمل للحالات المماثلة".

يذكر أن البنك عمم قبل أيام كتابًا "يمنع ​المصارف​ من التعامل مع أي من الأسماء المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية بتجميد أموالها ومنع أي تعامل مصرفي ومالي، ومنع حصولها على عملة الدولار وتزويد البنك بالحسابات المصرفية كافة، وأي معلومات أخرى خاصة بهم".