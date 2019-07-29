ملك الأردن زار تونس وقدم واجب العزاء بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

أكّد الملك الأردني عبد الله الثاني، خلال زيارته إلى تونس لتقديم واجب العزاء وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي الذي توفي يوم الخميس الماضي، أن "وبوفاة السبسي، فقدنا قائدا حكيما، كرس حياته من أجل تونس الشقيقة وخدمة شعبها العزيز، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية".
وأشاد الملك الأردني، خلال تقديمه العزاء لرئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر، وعقيلة وأسرة الرئيس الراحل في قصر قرطاج، بـ"الإسهامات الكبيرة للرئيس السبسي في مسيرة بناء تونس وتطوير مؤسساتها وتعزيز الأمن والاستقرار والديمقراطية فيها".
كما شدد على "وقوف الأردن إلى جانب تونس، والحرص على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين".
ورافق ملك الأردن في زيارته إلى تونس وزير الخارجية، ومستشاره للاتصال والتنسيق.
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