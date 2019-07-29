الجهاز المركزي للإحصاء بمصر:ارتفاع نسبة المصريين الواقعين تحت خط الفقر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن "نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط ​الفقر​ ارتفعت إلى 32.5 في المئة، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018".

ولفت الى أن "نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏، مقارنة ببحث 2015"، موضحة أن "البحث أظهر أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي. والبحث يأتي في وقت مهم ومصر تسير في طريق الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف أن "العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث".

ويشير خط الفقر الكلي إلى الحد الأدنى من الدخل الذي لا يمكن للفرد تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه. ويختلف تقدير خط الفقر من منطقة لأخرى داخل مصر، نتيجة اختلاف تكلفة المعيشة.

وحدد الجهاز خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، وهو ما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، وذلك مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في البحث السابق لعام 2015.