الأمم المتحدة تدعو حكومة السراج لوقف استخدام مطار معيتقة لأغراض عسكرية

دعت ​الأمم المتحدة​ ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية برئاسة ​فايز السراج​ لوقف استخدام مطار معيتيقة لأغراض عسكرية. وكانت وكالة "رويترز" قد لفتت الى أن "مطار معيتيقة في ​ليبيا​ علّق حركة الطيران بعد ضربة جوية".

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