5 سنوات سجن و500 جلدة لإندونيسية رغم عدم ثبوت ارتكابها جريمة قتل طفل

حكمت محكمة ​الدمام​ ​السعودية​ بالسجن 5 سنوات و500 جلدة للعاملة الإندونيسية المتهمة بقتل طفل، وذلك رغم عدم اكتمال الأدلة بإدانتها بعد أن حلفت اليمين أمام القاضي، بأنها لم تضع السم داخل رضاعة ​الحليب​، وتمت مصادقة الحكم من قبل ​محكمة الاستئناف​ بذلك.

وكانت المحكمة العامة في الدمام قد صرفت النظر عن الحكم بالقصاص من المتهمة، "لعدم إثبات ال​تقارير​ الطبية الصادرة من ثلاثة ​مستشفيات​ بشكل صريح تعرض الطفل مشاري للتسمم".

يذكر أن الجريمة تمت قبل نحو تسع سنوات، وكان عمر الرضيع حينها أربعة أشهر، واتهمت العاملة بوضع سُمّ مخصص لقتل الفئران في الحليب المخصص للطفل أثناء غياب الأم، ما أدى إلى تدهور صحته على الرغم من محاولات الأطباء في مستشفيات عدة في المنطقة الشرقية و​الرياض​ إنقاذه.

إلا أن الرضيع لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نحو شهر ونصف الشهر من المعاناة، حيث اعترفت العاملة المنزلية في إحدى الجلسات بقتل الطفل مشاري، قبل أن تتراجع عن تلك الاعترافات.