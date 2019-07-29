إتحاد الصناعة البريطانية: لن نستطيع تجنيب اقتصادنا أضرار "بريكست" من دون اتفاق

ركّزت المديرة العامة لـ"إتحاد الصناعة البريطانية" أهمّ منظمة لأصحاب العمل في ​بريطانيا​، كارولين فيربيرن، على أنّه "لن يكون ممكنًا تجنيب اقتصادنا كلّ الأضرار الناجمة عن "فيضانات" خروج بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​ من دون اتفاق. يمكننا وضع "أكياس من الرمل" نحمي بها أنفسنا قدر الامكان".

ولفتت في ترصح صحافي، إلى أنّ "​بريكست​" من دون اتفاق الّذي يعمل عليه رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​، بات احتمالًا جديًّا، وبالتالي على الشركات أن تستعدّ له بشكل مُلح"، داعيةً إلى "تنظيم حملة إعلاميّة تستهدف الشركات الصغيرة التي تعاني أكثر من غيرها على مستوى الاستعداد لـ"بريكست" بدون اتفاق".