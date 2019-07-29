إتحاد الصناعة البريطانية: لن نستطيع تجنيب اقتصادنا أضرار "بريكست" من دون اتفاق

ركّزت المديرة العامة لـ"إتحاد الصناعة البريطانية" أهمّ منظمة لأصحاب العمل في بريطانيا، كارولين فيربيرن، على أنّه "لن يكون ممكنًا تجنيب اقتصادنا كلّ الأضرار الناجمة عن "فيضانات" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. يمكننا وضع "أكياس من الرمل" نحمي بها أنفسنا قدر الامكان".
ولفتت في ترصح صحافي، إلى أنّ "بريكست" من دون اتفاق الّذي يعمل عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون، بات احتمالًا جديًّا، وبالتالي على الشركات أن تستعدّ له بشكل مُلح"، داعيةً إلى "تنظيم حملة إعلاميّة تستهدف الشركات الصغيرة التي تعاني أكثر من غيرها على مستوى الاستعداد لـ"بريكست" بدون اتفاق".
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