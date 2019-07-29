قوات حفتر تعلن إصابة عسكريين أتراك جراء قصفها الكلية الجوية بمصراتة

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات "الكرامة" في قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، العميد خالد المحجوب، عن أن "عددا من العسكريين الأتراك الذين يدربون عناصر الفصائل المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في الكلية الجوية بمصراتة، أصيبوا، دون تقديم تفاصيل إضافية".
واتهم المحجوب "قوات حكومة الوفاق باستخدام الكلية الجوية في مصراتة منطلقًا لـ"طائراتها التركية"، مضيفًا أن "قوات "الجيش الوطني" شنت غارات جوية على مواقع في مصراتة وسرت، ردا على استهداف قوات حكومة الوفاق بواسطة طائرة مسيرة تركية يقودها ضباط أتراك طائرة نقل مخصصة لنقل الحجيج في قاعدة الجفرة".
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