جيش إيران يعلن عن مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا في الخليج ومضيق هرمز

أعلن قائد القوة البحرية في الجيش ال​إيران​ي الأميرال حسين خانزادي عن أن "إيران و​روسيا​ تخططان لتنفيذ ​مناورات​ عسكرية من المتوقع أن تشمل ​المياه​ الشمالية ب​المحيط الهندي​، بما في ذلك منطقة ​الخليج​ و​مضيق هرمز​"، موضحًا أن "الجانبين اتفقا على إجراء اجتماع مشترك للتخطيط لهذه المناورات قريبًا".

وكشف خانزادي عن "توقيع اتفاق تعاون عسكري بين هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية و​وزارة الدفاع الروسية​"، مبينًا أن "الهدف من توقيع الاتفاقية يكمن في تطوير التعاون العسكري الثنائي"، وأكّد أنها "المرة الأولى التي يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقية، ويشكل إبرامها منعطفا في التعاون العسكري بين طهران و​موسكو​".

كما ذكر أن "البلدين يجريان محادثات بشأن تعزيز التعاون الدفاعي بينهما في مياه ​بحر قزوين​".

يذكر أن خانزادي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا تستغرق 3 أيام، بدعوة من قبل وزارة الدفاع الروسية، وتصادف الاحتفالات بعيد ​الأسطول الروسي​ الذي استضافت ​سان بطرسبورغ​ بمناسبته، أمس الأحد، استعراضا عسكريا كبيرا.

ويأتي الإعلان عن المناورات المشتركة في الوقت الذي تعمل فيه كل من ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​ على إطلاق عمليتين منفصلتين "لضمان أمن الملاحة" في منطقة الخليج وخاصة مضيق هرمز.