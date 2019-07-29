جيش إيران يعلن عن مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا في الخليج ومضيق هرمز

أعلن قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأميرال حسين خانزادي عن أن "إيران وروسيا تخططان لتنفيذ مناورات عسكرية من المتوقع أن تشمل المياه الشمالية بالمحيط الهندي، بما في ذلك منطقة الخليج ومضيق هرمز"، موضحًا أن "الجانبين اتفقا على إجراء اجتماع مشترك للتخطيط لهذه المناورات قريبًا".
وكشف خانزادي عن "توقيع اتفاق تعاون عسكري بين هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ووزارة الدفاع الروسية"، مبينًا أن "الهدف من توقيع الاتفاقية يكمن في تطوير التعاون العسكري الثنائي"، وأكّد أنها "المرة الأولى التي يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقية، ويشكل إبرامها منعطفا في التعاون العسكري بين طهران وموسكو".
كما ذكر أن "البلدين يجريان محادثات بشأن تعزيز التعاون الدفاعي بينهما في مياه بحر قزوين".
يذكر أن خانزادي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا تستغرق 3 أيام، بدعوة من قبل وزارة الدفاع الروسية، وتصادف الاحتفالات بعيد الأسطول الروسي الذي استضافت سان بطرسبورغ بمناسبته، أمس الأحد، استعراضا عسكريا كبيرا.
ويأتي الإعلان عن المناورات المشتركة في الوقت الذي تعمل فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على إطلاق عمليتين منفصلتين "لضمان أمن الملاحة" في منطقة الخليج وخاصة مضيق هرمز.
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