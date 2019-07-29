عقيص: ابتعادنا عن المناكفات ليس ضعفا بل رأفة بما تبقى من مصلحة عليا للوطن

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، على أنّ "بالنسبة للمادة 80 من ​الموازنة​، يُرجى مراجعة محضر جلسة الهيئة العامة، ففيه الخبر اليقين، أو الأفضل راجعوا التسجيلات الصوتيّة، ففيها كشف المستور وانفضاح الأمور".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نكتفي بهذا القدر لحينه"، مشدّدًا على أنّ "ابتعادنا عن المناكفات ليس ضعفاً، بل رأفةً بما تبقّى من مصلحة عُليا لهذا الوطن".