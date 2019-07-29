ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، على أنّ "بالنسبة للمادة 80 من الموازنة، يُرجى مراجعة محضر جلسة الهيئة العامة، ففيه الخبر اليقين، أو الأفضل راجعوا التسجيلات الصوتيّة، ففيها كشف المستور وانفضاح الأمور".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نكتفي بهذا القدر لحينه"، مشدّدًا على أنّ "ابتعادنا عن المناكفات ليس ضعفاً، بل رأفةً بما تبقّى من مصلحة عُليا لهذا الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: ابتعادنا عن المناكفات ليس ضعفا بل رأفة بما تبقى من مصلحة عليا للوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.