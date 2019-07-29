اقفال صالون للحلاقة في خراج بلدة البرج يديره سوري بشكل مخالف لنظام العمل والاقامة

اقفلت دورية من ​الامن العام​ اليوم، بناء لاشارة ​القضاء​ المختص صالون للحلاقة في محلة الطى في خراج بلدة البرج، يديره شخص سوري بشكل مخالف للقانون ولنظام العمل والاقامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة الامن العام لضبط العمالة الاجنبية في ​لبنان​.