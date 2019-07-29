اقفال صالون للحلاقة في خراج بلدة البرج يديره سوري بشكل مخالف لنظام العمل والاقامة

اقفلت دورية من الامن العام اليوم، بناء لاشارة القضاء المختص صالون للحلاقة في محلة الطى في خراج بلدة البرج، يديره شخص سوري بشكل مخالف للقانون ولنظام العمل والاقامة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة الامن العام لضبط العمالة الاجنبية في لبنان.
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