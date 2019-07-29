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اقفال صالون للحلاقة في خراج بلدة البرج يديره سوري بشكل مخالف لنظام العمل والاقامة

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اقفلت دورية من ​الامن العام​ اليوم، بناء لاشارة ​القضاء​ المختص صالون للحلاقة في محلة الطى في خراج بلدة البرج، يديره شخص سوري بشكل مخالف للقانون ولنظام العمل والاقامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة الامن العام لضبط العمالة الاجنبية في ​لبنان​.

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